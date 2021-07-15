С 21 июля в Беларуси снова повышается ставка рефинансирования. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

С 21 июля 2021 года ставка рефинансирования составит 9,25% годовых, ставка по кредиту овернайт – 10,25% годовых, ставка по депозиту овернайт – 8,25%, сообщает Нацбанк Беларуси. Соответствующие решения приняты Правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

Регулятор поясняет, что во втором квартале этого года продолжилось ускорение годового темпа роста потребительских цен, начавшееся в конце 2020 года.

- Вместе с тем интенсивность инфляционных процессов повысилась, что главным образом обусловлено более значимым проинфляционным внешним фоном. Рост цен на мировых рынках товаров усилился в результате расширения потребительского спроса на фоне сохраняющихся затруднений в производстве и логистике. При этом восстановление экономической активности в мире происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось большинством международных экспертов, — отмечают в Нацбанке. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

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