В Литве банки взяли под контроль финансовые потоки в Беларусь

Банки Литвы усилили контроль за финансовыми потоками в Беларусь. Фото: pixabay.com
Стало известно о том, что банки Литвы усилили контроль за финансовыми потоками в Беларусь. Об этом со ссылкой на главу Ассоциации банков Литвы сообщил ресурс BALTNEWS в своем телеграм-канале.
По словам Эйвиле Чипкуте, возглавляющей Ассоциацию банков Литвы, с данного момента все финучреждения будут проводить тщательную проверку платежей, связанных с попавшими по секторальные санкции ЕС белорусскими отраслями.
- Банки будут запрашивать дополнительные сведения о получателе средств и объяснения, кому и за что перечисляются деньги, - уточнила чиновница.
Также Чипкуте подчеркнула, что из-за данного дополнительного контроля финансовых потоков клиентам, сотрудничающим с компаниями из Беларуси, «придется переоценить свои обязательства и бизнес-планы».
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