Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Вот основные новшества

Определено, что именно считается беспорядками, расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», сообщает пресс-служба президента. Закон вносит несколько существенных поправок в закон «О чрезвычайном положении». Вот основные новшества:

- Определено, что именно считается беспорядками при введении ЧС. Это попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

- Уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧС. Добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, особый порядок аккредитации журналистов, ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

- Расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций. Теперь могут привлекать силы и средства МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований. Их задачи дополнены

предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности. Также с учетом полученного практического опыта указываются задачи Вооруженных Сил (борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов).

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