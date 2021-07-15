В Беларуси сократили сроки самоизоляции по приезду из-за границы до семи дней Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси сократили сроки самоизоляции по приезду из-за границы с 10 до семи дней. Советующее решение было принято в среду, 14 июля, Советом министров. Информация об этом была опубликована на сайте parvo.by.

В соответствии с документом, срок самоизоляции составит семь дней для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые относятся к контактам первого уровня. Установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Самоизоляция в семь дней устанавливается для граждан Беларуси и иностранцев, которые прибыли из стран, которые были включены в перечень государств, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции. Требование действует и в случае следования транзитом через территорию таких стран.

Разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в системе «Путешествую без COVID-19». Также через приложение граждане стран ЕАЭС должны будут предоставлять отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 при въезде в страну.

Также теперь через пункты пропуска смогут пересекать границу иностранцы, которые проходят обучение в белорусских вузах, едут для проведения вакцинации, а также граждане России, которые следуют из Калининградской области.

Важно отметить также тот факт, что на самоизоляции не обязаны сидеть те, кто вакцинировался более чем месяц назад и менее чем за год до въезда в Беларусь. Даже если человек возвращается из стран, которые были включены в перечень, где регистрируются случаи коронавируса. Нужен сертификат. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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