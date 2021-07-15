В МВД прокомментировали изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси. Фото: БЕЛТА

В Министерстве внутренних дел Беларуси прокомментировали закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя», который 15 июля подписал президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, в МВД отметили, что принятие этого закона обусловлено небходимостью совершенствования правового регулирования деятельности госорганов и других организаций в условиях чрезвычайного и военного положения. Цели закона – создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности. Также он повышает роль Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и противодействия экстремизму и терроризму.

Подписанный 15 июля Лукашенко закон вносит изменения в законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении» и «О Вооруженных Силах». Фото: Сергей ГАПОН

«События, которые произошли в нашей республике в 2020 году, потребовали от правоохранительной системы и госорганов принятия всего инструментария имеющихся мер для наведения порядка и расширения воздействия на деструктивные проявления», – заявили в МВД

Там добавили, что во время подготовки законопроекта «изучалось законодательство других стран, анализировались действия деструктивных сил в определенный период, моделировались различного рода ситуации и адекватные действия государственных органов, направленные на профилактику, недопущение, нейтрализацию угроз и вызовов, поступающих в адрес нашей страны».

Кроме того, подписанный сегодня Лукашенко закон вносит изменения в законы «О чрезвычайном положении», «О военном положении» и «О Вооруженных Силах».

В частности, в законе «О чрезвычайном положении» расширено определение термина «беспорядки», также уточняются основания и порядок введения и отмены чрезвычайного положения с учетом современных угроз национальной безопасности.

Также скорректированы меры и временные ограничения, которые будут применяться во время чрезвычайного положения, с учетом действующего законодательства и компетенции госорганов. На местные власти возложили разработку планов подготовки к введению и обеспечению чрезвычайного положения на соответствующих территориях.

В законе уточнены силы и средства, которые будут привлекать для обеспечения режима чрезвычайного положения, в том числе роль Вооруженных Сил, подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных военизированных организаций.

Вводится и дополнительный государственный орган – Совет безопасности – он будет координировать действия сил и средств при введении чрезвычайного положения в особых обстоятельствах.

Тем временем закон «О военном положении» дополнен основаниями, условиями и порядком введения военного положения.

В законе «О Вооруженных Силах» закреплено их привлечение для решения задач функционирования государственной системы реагирования. Также уточнены цели, полномочия, социально-правовые гарантии военнослужащих, которые будут участвовать в обеспечении режима чрезвычайного положения.

«Таким образом, новый закон направлен на создание дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышение эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности госорганов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, а также укрепление территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, гражданского мира и согласия в республике», – считают в МВД.

Читайте также:

На случай возможной гибели: Лукашенко 9 мая подписал Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»

Он предполагает введение режима чрезвычайного положения на территории страны в случае гибели главы государства (подробности).

Совет безопасности Беларуси, который Лукашенко хочет наделить особыми полномочиями: чем занимается, кто в него входит и кто стоял во главе

Узнали, какие полномочия Совбеза сейчас и кто его возглавляет. А еще - собрали громкие цитаты госсекретарей Совета безопасности в разное время (подробности).

О СМИ, экстремизме и национальной безопасности: какие законы вступят в силу в июне и что в них нового

Под защитой государства теперь будут и военные, организацию массовых беспорядков могут расценить как экстремизм (подробности).