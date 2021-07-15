Лукашенко назначил новых замначальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ и начальника Военной академии. Информация об этом была опубликована на сайте пресс-службы президента.

- Президент Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободим его от должности начальника Военной академии, - написано в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности замначальника Объединенного штаба ОДКБ и прикомандирован к госсекретариату Совбеза с оставлением его в кадрах Минобороны.

- На должность начальника Военной академии Беларуси был назначен генерал-майор Геннадий Лепешко, который ранее занимал пост замначальника данного учреждения образования, - говорится в сообщении.

Советующие указы Александр Лукашенко подписал в четверг, 15 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Чтобы предательства не было»: Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу.

По его словам, среди бывших белорусских послов были те, кто поступил таким образом. (подробности)

Лукашенко назначил руководителя Оршанского мясоконсервного комбината.

Ни одному городу в Беларуси не уделяется столько внимания, как Орше, заявил президент во время рабочей поездки по Витебской области. (подробности)

Вместо Шеймана: Лукашенко назначил нового управляющего делами президента.

По его словам, на этой должности у нового управляющего будет «дело на каждом метре». (подробности)