Кочанова: «1 августа мы должны проект Конституции с предложениями внести на рассмотрение президенту»

Кочанова заявила, что 1 августа проект Конституции с предложении должны внести на рассмотрение президенту. Фото: БЕЛТА

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось 15 июля, в четверг, при участии главы верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает БЕЛТА.

- Президент дал нам наставления, что мы должны разработать Конституцию будущего нашей страны. И уже состоялось восемь заседаний Конституционной комиссии. 1 августа мы должны проект Конституции с предложениями, которые поступали от граждан, коллективов, должностных лиц, внести на рассмотрение главе государства. Безусловно, это не окончательный вариант. Будет всенародное обсуждение, - сказала Кочанова.

Она добавила, что планируется, что уже в начале 2022 года обновленная Конституция будет вынесена на референдум.

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