Министерство юстиции вынесло предупреждение Белорусской ассоциации журналистов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) получила предупреждение от Министерства юстиции. Соответствующее письмо организации доставили 15 июля, сообщает БелаПАН со ссылкой на ее пресс-службу.

В документе сказано, что БАЖ не представила все затребованные ранее бумаги. Кроме того, у министерства появились вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Минюст потребовал принять меры по устранению нарушения и сообщить об этом 16 июля, то есть уже завтра.

«Примечательно, что само предупреждение вынесено заместителем министра Сергеем Калиновским 8 июля. На конверте стоит штамп отправки 9 июля. Однако трекинг заказных писем «Белпочты» указывает, что письмо было принято от отправителя 13 июля – за день до атаки на офис организации», – отметили в БАЖ.

Там добавили, что сегодня представители организации пробовали попасть в свой офис, но он опечатан печатью МВД.

16 июля ассоциация планирует сообщить в Министерство юстиции о том, что у сотрудников нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении.

«Представители администрации офисного здания рассказали, что обыск проводили следователи при поддержке СОБРа», – рассказали в БАЖ.

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