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Общество15 июля 2021 19:11

На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия

Общенациональная горячая линия для жертв домашнего насилия работала в Беларуси более восьми лет
Инна КОРСАК
На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия

На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. Ее администрировали консультанты объединения «Гендерные перспективы», куда в четверг, 14 июля, пришли силовики, сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

Общенациональная горячая линия для жертв домашнего насилия работала в Беларуси более восьми лет. За последние несколько лет за помощью обратилось около 15 тысяч человек. Большинство из них – 94% - женщины. Еще 6% составили мужчины, в основном пожилого возраста, которые подверглись насилию со стороны взрослых детей.

Люди, которые обращались на телефонную линию, могли получить психологическую, социальную и юридическую помощь абсолютно бесплатно.

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