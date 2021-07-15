На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия Фото: Павел МАРТИНЧИК

На неопределенный срок приостанавливает свою работу горячая линия для пострадавших от домашнего насилия. Ее администрировали консультанты объединения «Гендерные перспективы», куда в четверг, 14 июля, пришли силовики, сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы».

Общенациональная горячая линия для жертв домашнего насилия работала в Беларуси более восьми лет. За последние несколько лет за помощью обратилось около 15 тысяч человек. Большинство из них – 94% - женщины. Еще 6% составили мужчины, в основном пожилого возраста, которые подверглись насилию со стороны взрослых детей.

Люди, которые обращались на телефонную линию, могли получить психологическую, социальную и юридическую помощь абсолютно бесплатно.

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