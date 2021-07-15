Силовики пришли в офис объединения «Говори правду». Фото: Telegram
В офисе общественного объединения «Говори правду» проходит обыск. Об этом сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода».
Информацию о том, что туда пришли силовики, подтвердил руководитель организации Андрей Дмитриев. Напомним, что он участвовал в президентских выборах в 2020-м году.
Кроме того, сообщается и об обысках у руководства центра «Гражданский форум».
Обыски прошли дома у председателя центра Маргариты Савицкой и ее заместителя Игоря Никитина. У них забрали технику. Маргариту Савицкую после обыска отвезли на допрос. Местонахождения Игоря Никитина неизвестно.
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