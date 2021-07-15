Минздрав анонсировал взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса в СНГ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Белорусский Минздрав предложил рассмотреть вопрос о взаимном признании странами СНГ сертификатов о вакцинации населения против COVID-19. О этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь предлагают обсудить возможность разработки соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 и о предоставлении привитым гражданам возможности беспрепятственного передвижения между странами», – отметил в своем выступлении Главный государственный санитарный врач – заместитель Министра здравоохранения Александр Тарасенко.

В совещании участвовали представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии. Участники считают, что взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки.

На данный момент во всех странах СНГ проводится вакцинация населения против коронавируса. Гражданам, прошедшим вакцинацию, выдается сертификат или иной документ, форма которого установлена в каждой стране.

Читайте также:

В Беларуси сократили сроки самоизоляции по приезду из-за границы до семи дней

Соответствующее решение было принято Советом министров 14 июля (подробности).

Из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Германии: Минздрав сообщил о заявках от иностранцев на вакцинацию

И пояснили, что будет, если иностранец въедет в Беларусь для вакцинации, но не сделает этого (подробности)

Новая волна пандемии коронавируса начинается в мире, заявили в ВОЗ

Глава организации назвал одним из главных факторов этого – штамм «дельта» (подробности).