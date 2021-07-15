«Это решение было очень трудным»: теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио

Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио. Фото: ont.by

Именитая теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио. О своем решении она сообщила в Инстаграм.

- Я приняла очень трудное решение не принимать участия в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх, но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией коронавируса, в глубине души я знаю, что данное решение является правильным для меня и моей команды. Желаю всем спортсменам безопасных и здоровых игр, - написала Азаренко.

Фото: Инстаграм Виктории Азаренко

Она также добавила, что с нетерпением ждет Олимпиаду 2024 года, чтобы представлять на ней Беларусь.

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