Глава МИД Литвы: Ирак пообещал расследовать возможную причастность Беларуси к нелегальной миграции его граждан в Евросоюз

Ирак пообещал расследовать возможную причастность Беларуси к нелегальной миграции его граждан в Евросоюз. Фото: pixabay

Ирак и Литва будут сотрудничать для разрешения кризиса нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу. Такая договоренность достигнута по итогам встречи в Багдаде министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и его иракского коллеги Фуада Хусейна, сообщает БелаПАН.

– Ирак уделяет серьезное внимание ситуации на литовской государственной границе. Кроме того, нам дали обещание начать расследование возможной преступной сети, организованной Беларусью в Ираке, которая использует граждан Ирака, продавая им туры в Европейский союз, хотя они не путешествуют дальше лагеря мигрантов, – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что Литва и Ирак «договорились о политических принципах сотрудничества».

– Технические делегации более подробно обсудят конкретные меры. Мы также договорились об их встрече в ближайшее время, – сказал министр.

Скоро делегация литовских экспертов посетит Ирак, а иракские специалисты приедут в Литву с ответным визитом.

Ландсбергис отметил, что слышал от своего коллеги, что правительство Ирака заинтересовано в предотвращении участия своих граждан в преступной сети, занимающейся контрабандой людей.

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