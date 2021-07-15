Вакцинированные от коронавируса смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан комментируя постановление Совета министров №401 от 14 июля 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Постановлением снимается требование о нахождении в самоизоляции при въезде в Беларусь людей, у которых есть сертификат о вакцинации. Для них также отменяется необходимость ПЦР-тестирования.

- Гранжданин, который въезжает в Беларусь из стран «красной зоны» при наличии сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции имеет право въехать в страну без соблюдения самоизоляции и без наличия ПЦР-теста, - отметила Карабан.

Также не нужно будет находиться в самоизоляции тем, кто приезжает в Беларусь для того, чтобы привиться против коронавируса.

- Граждане тоже могут не находиться в самоизоляции, но для них ПЦР-тестирование не отменено, - пояснила Карабан.

Напомним, что Совет министров 14 июля, в среду, принял постановление о сокращении срока самоизоляции с десяти до семи дней.

- Это касается граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, которые относятся к контактам первого уровня. Те, кто приехал в нашу страну из «красной зоны» будут также находиться в самоизоляции семь дней, - сказала Карабан.

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