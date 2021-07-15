Обыск прошел в офисе «Таварыства беларускай мовы»

В офисе общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) в Минске 15 июля прошел обыск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В офисе общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) в Минске 15 июля прошел обыск. Об этом рассказала председатель организации Елена Анисим, сообщает БелаПАН.

– Это, конечно, было для меня потрясение, это было неожиданно. Я должна была в течение получаса появиться в офисе, иначе его бы открывали без меня. Отношение было нормальное. Они приехали, забрали календарики, которые им бросились в глаза, изданные в 2018 году к 100-летию БНР, забрали оргтехнику: мониторы и [системные] блоки. Сказали, что со мной свяжутся и потом вернут. У меня к ним чисто по-человечески никаких абсолютно претензий нет. Они сами сказали, что им поступил приказ в течение двух часов, – раскрыла подробности обыска Анисим.

По ее словам, санкцию на обыск дал заместитель прокурора Минска.

– Это связано с тем, что с 9 по 12 августа 2020 года происходили различные мероприятия и, возможно, в наших материалах есть какие-то там призывы, какие-то материалы, касающиеся этих мероприятий, – высказала мнение Анисим.

При этом она не запомнила, кто проводил обыск, поскольку для нее «это был стресс, неожиданность, все планы пришлось перекраивать, в течение 20 минут добраться».

В настоящее время Министерство юстиции проводит проверку деятельности ТБМ. До 14 июля объединение должно было передать в Минюст оригиналы документов о регистрации и деятельности организации за последние три года. Часть бумаг организация уже отправила, остальное было в компьютерах, которые изъяли во время обыска.

– Забрали компьютер, где были сведения относительно членов организации и прочее. Завтра будем собираться, думать, как выходить из этой ситуации, возможно, есть варианты обойтись своими силами, – уточнила председатель организации.

Есть и еще одна проблема. Как рассказала Анисим, бухгалтерская документация была у задержанной 8 июля Ольги Ракович – главного бухгалтера «Нашай Нівы», которая помогала ТБМ с расчетами по договору подряда.

Добавим также, что в похожей ситуации оказалась и Белорусская ассоциация журналистов. Там тоже прошел обыск, а Минюст начал проверку деятельности организации и запросил документы. Однако после обыска часть документов оказалась недоступна, поскольку офис опечатан, сотрудники не могут туда попасть.

Кроме того, 15 июля обыск прошел в офисе республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» и у руководства молодежной организации «Гражданский форум».

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