Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении главы ОГП Козлова Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Прокуратура Минской области направила в суд Ленинского района Минска уголовное дело в отношении лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

- В декабре 2020 года и январе 2021 года К. допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено Генеральной прокуратурой в отношении Тихановской С. Г. И иных лиц по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси. При этом орган уголовного преследования предупреждал К. о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности, - написано в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что обвиняемый сообщил СМИ и другим гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, которые не подлежали разглашению.

- В прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также правильности содеянного по статье 407 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что избранную меру пресечения к обвиняемому в видео подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменений.

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