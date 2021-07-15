В МВД сообщили о задержании жителя Гродно, который оскорблял президента и госслужащих. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании 37-летнего мужчины из Гродно, который оскорблял президента Беларуси и государственных служащих. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Оперативникам могилевского управления ГУБОПиК удалось установить 37-летнего водителя-международника, который оказался причастным к преступлениям против порядка управления. Мужчина с 2020 года являлся активным участником деструктивных телеграм-каналов, в которых он неоднократно размещал негативные комментарии в адрес должностных лиц, сотрудников милиции, а также призывал к насилию над ними, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в квартире мужчины удалось обнаружить дымовые шашки, пиротехнику, газовые баллончики, лазеры, которые он намеревался использовать против людей в погонах.

- Следователи дали правовую оценку действия мужчины и возбудили уголовные дела за оскорбления президента Беларуси и должностных лиц. По фактам разжигания социальной вражды и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел проводится проверка, - написано в сообщении.

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