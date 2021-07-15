Верховный комиссар ООН отреагировала на действия силовиков Беларуси. Фото: pixabay

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую тревогу по поводу событий в Беларуси, где накануне представители силовых структур предприняли «десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов». В распространенном 15 июля в Женеве заявлении Бачелет назвала такие действия «репрессиями», которые «недопустимы».

– Я глубоко встревожена последними событиями в Беларуси, где в среду (14 июля) силы безопасности предприняли десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов, и ряд людей, как сообщается, были задержаны. Подобные репрессии являются совершенно недопустимыми, – сказано в заявлении, его цитирует ТАСС.

Верховный комиссар ООН добавила, что события среды «вновь свидетельствуют о вопиющем пренебрежении белорусских властей их обязательствами в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека».

Бачелет напомнила о своих неоднократных предупреждениях по поводу «ухудшающейся ситуации в Беларуси» и призвала правительство «прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и сотрудников СМИ».

– Те, кто все еще задержан, должны быть немедленно освобождены, – высказала мнение Бачелет.

Напомним, что накануне силовики пришли с обысками в офис Белорусской ассоциации журналистов, издания «Имена», движения «За свободу», организации «Объединение белорусов мира «Батьковщина», а также правозащитного центра «Весна». Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. По итогам обыском были задержаны несколько известных правозащитников.

Добавим, что обыски продолжились и в четверг, 15 июля. Силовики пришли в офисе объединения «Говори правду», «Таварыства беларускай мовы», а также «Гражданского форума».

Читайте также:

Посол США Фишер назвала причину международной изоляции Беларуси

Дипломат прокомментировала проходящие в республике обыски и задержания (подробности).

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении главы ОГП Козлова

Козлова обвиняют в разглашении данных предварительного следствия (подробности).

Обыск проходит у белорусского экономиста и экс-кандидата в президенты Ярослава Романчука

Романчук выдвигался кандидатом в президенты Беларуси от Объединённой гражданской партии на выборах 2010 года, по официальным данным занял 3-е место (подробности).