Лукашенко объяснил, зачем в Беларуси «берегли» «Славянский базар»

Лукашенко 15 июля открыл XXX международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля открыл XXX международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Во время своего выступления он рассказал, почему в стране стремятся сохранить этот музыкальный форум.

Лукашенко назвал витебский фестиваль «одним из символов становления независимой Беларуси», поэтому его и стремились сохранить.

– Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил, – считает Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Напомним, что в этом году многие звезды отказались от участия из-за общественно-политической обстановки в республике.

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