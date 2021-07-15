Лукашенко: «Некоторые строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, а Беларусь распахнула свои двери для друзей»

Лукашенко принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля, в четверг, принял участие в церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Он заявил, что пока некоторые строят стены, Беларусь распахнула свои двери для друзей. Его слова приводит БЕЛТА.

- Нити «Славянского базара продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сегодня. И не только пандемией коронавируса и гибридными войнами. И пока некоторые страны строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь свои двери распахнула для друзей, - сказал Лукашенко.

Президент добавил, что билет на фестиваль «Славянский базар в Витебске» позволяет посетить Беларусь гражданам 74 государств без виз.

- Друзьям Беларуси никогда не требовалось приглашение. Мы всегда по-белорусски гостям рады и уже в сотый раз повторяем: приезжайте, посмотрите на нашу страну – нас есть чем гордиться, и есть чем приятно удивить вас, - подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что сцена Летнего амфитеатра в Витебске помнит великих Владимира Мулявина, Игоря Лученка, Андрея Петрова, Людмилу Зыкину.

- Важно отметить, что именно здесь каждый год делают свои первые творческие шаги участники детского музыкального конкурса – будущее наших стран. В конечном итоге все происходит для того, чтобы сохранить преемственность поколений, показать лучшие примеры, и в то же время, дать пространство для реализации новых идей. Мы верим в то, что молодежь напишет еще много ярких страниц в жизни фестиваля, - заявил Лукашенко.