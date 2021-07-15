Эксперты ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов коронавируса. Фото: pixabay

Еще более опасные штаммов коронавируса, чем нынешние, будут распространяться в мире. Такое заявление сделал чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причем эти новые мутации будет сложнее контролировать, сказано в заявлении.

Также эксперты сообщили, что пандемия коронавируса далека от завершения, сообщает «РИА Новости».

В организации добавили, что пандемия COVID-19 до сих пор представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире. Она все еще требует согласованных международных ответных мер.

Напомним, что ранее ВОЗ внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих беспокойство»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, как утверждают специалисты, в два раза более заразный, чем исходный (уханьский) вариант SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать.

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