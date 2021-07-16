В Минздраве рассказали, как помочь пожилым людям перенести жару

Физические нагрузки в жаркую погоду могут вызвать у пожилых людей гипертонический криз. Фото: Pexels

Согласно прогнозу синоптиков, жара уходить не собирается. В такую погоду особенно тяжело приходится пожилым людям. В Минздраве дали рекомендации, как защитить пожилых людей от теплового удара.

Пожилые люди нередко страдают хроническими заболеваниями, иногда и несколькими сразу, вынуждены принимать много медикаментов.

Опасность ещё больше повышается, если у пожилого человека избыток массы тела, а также обострилось то или иное заболевание (например, сахарный диабет, легочные, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные болезни).

Одно из опасных последствий жаркой погоды для пожилых людей могут стать тепловое истощение и тепловой удар. При тепловом истощении наблюдаются обильное потовыделение, бледность, боль в мышцах, усталость. Признаки теплового удара – температура тела свыше 39,5, покрасневшая, горячая и сухая кожа (без пота), учащённый пульс, сильные головные боли, головокружение, тошнота, спутанность сознания, склонность к потере сознания.

Чтобы избежать теплового истощения и теплового удара, пожилым людям не рекомендуется выходить на улицу в жаркие часы, следует хорошо проветривать помещение, выбирать одежду из льна и хлопка, уменьшить калорийность пищи на 15 процентов. Также нельзя перенапрягаться, а физические нагрузки и вовсе противопоказаны – это может привести к гипертоническому кризу.

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