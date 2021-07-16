В проект обновленной конституции Беларуси внесли ограничение числа президентских сроков – не более двух

Новый проект конституции планируют вынести на референдум в начале 2022 года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Итоговое предложение конституционной комиссии опубликовала на своем сайте организация «Круглый стол демократических сил» (КСДС).

Согласно новому документу, президент избирается на 5 лет непосредственно народом Республики Беларусь и на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В документе говорится: «Одно и то же лицо может быть президентом не более 2-х сроков».

Согласно обновленному тексту проекта, президентом Беларуси может быть избран гражданин республики по рождению, «не моложе сорока лет (сейчас — не моложе 35 лет), постоянно проживающий на территории республики не менее двадцати лет (сейчас – десять лет) непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства или вида на жительство … на территории иностранного государства».

В обновленной конституции предлагается наделить президента полномочиями назначать и освобождать от должности премьер-министра с согласия парламента. В проекте отмечается, что полномочия обеих палат Национального собрания могут быть прекращены при трехкратном отказе в назначении главы правительства.

Александр Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии 16 марта, которая занималась выработкой изменений и дополнений в основной закон республики. В состав вошли 36 человек. Они должны были представить свои наработки к 1 августа. Ожидается, что данный проект вынесут на республиканский референдум в начале 2022 года.

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