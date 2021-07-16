В ВОЗ заявили о возможном искусственном происхождении коронавируса

С начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни более 4 миллионов человек по всему миру. Фото: Pexels

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает вероятности искусственного происхождения SARS-CoV-2, сообщает Associated Press. ОН считает преждевременным отказываться от этой версии.

– Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты, — заявил Гебрейесус.

Вопрос искусственного происхождения вируса активно обсуждается на Западе в последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а позже захотели «скрыть следы».

По словам специалистов, уханьские ученые работали над тем, чтобы сделать природный вирус более заразным и с этой целью присоединили новый «шип». Это подтверждается рядом из четырех аминокислот, который вряд ли мог возникнуть естественным путем.

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что нашли генетический след, которым не обладает природный вирус. Специалисты обнаружили последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которую часто используют для усиления заразности и летальности инфекции.

Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь назвал желание США расследовать происхождение коронавируса политической игрой и стремлением переложить вину на других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперты ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов коронавируса