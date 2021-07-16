Умер бывший гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров

Анатолий Гусаров ушел из жизни в 72 года. Фото: БЕЛТА

Скончался бывший генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров. Об этом сообщил нынешний руководитель компании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.

– Мы сегодня ночью осиротели… умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов, – написал он на свой странице в Facebook.

Гусаров ушел из жизни в возрасте 72-х лет .

Анатолий Гусаров возглавил национальную авиакомпанию «Белавиа» в 1996 году и управлял ей 25 лет, прослужил в гражданской авиации более 35 лет. Он был отмечен многочисленными государственными наградами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Белавиа» сокращает штат сотрудников из-за санкций