Умер бывший гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров

Анатолий Гусаров ушел из жизни в 72 года. Фото: БЕЛТА
Скончался бывший генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров. Об этом сообщил нынешний руководитель компании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.
– Мы сегодня ночью осиротели… умер Анатолий Николаевич Гусаров. Нет слов, – написал он на свой странице в Facebook.
Гусаров ушел из жизни в возрасте 72-х лет .
Анатолий Гусаров возглавил национальную авиакомпанию «Белавиа» в 1996 году и управлял ей 25 лет, прослужил в гражданской авиации более 35 лет. Он был отмечен многочисленными государственными наградами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: