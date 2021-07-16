Путин высказался о Славянском базаре: «Пример взаимовыгодного сотрудничества»

Владимир Путин поздравил «Славянский базар» с юбилеем. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, открытие XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялось в четверг, 15 июля.

В своем приветствии Путин напомнил, что стартовал фестиваль ровно 30 лет и назвал «Славянский базар» - «уникальным международным культурным проектом, объединившим талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира».

- С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере, - уверен президент России.

Также Путин заметил, что с каждым годом у «Славянского базара» получается развиваться и расширять творческие горизонты. Он напомнил, что ежегодно в «орбиту фестиваля» вовлекаются новые участники и преданные поклонники. Публика знакомиться с самобытными вокальными, академическими, театральными, хореографическими, фольклорными коллективами и исполнителями из десятков государств.

Также в отношении «Славянского базара в Витебске» 2021-го года Владимир Путин высказал уверенность, что программа фестиваля этого года привлечет широкое внимание публики, доставит зрителям радость от ярких премьер и красочных выступлений.

- Конечно, центральным событием (фестиваля - Прим.) станет концерт «Союзное государство приглашает…», который проводится под эгидой Союзного государства России и Беларуси, - пояснил Путин.

В завершение российский лидер поблагодарил организаторов фестиваля за их профессионализм и большую проделанную работу, пожелал вдохновения, творческой удачи и незабываемых впечатлений всем.

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И добавили, что «артисты и зрители не должны быть оскорблены, так как личный выбор каждого достоин уважения» (подробности).