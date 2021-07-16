В Совбезе Беларуси сказали об основаниях для введения чрезвычайного или военного положения в стране

Заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Владимир Арчаков заявил, что сейчас нет оснований вводить в республике чрезвычайное положение. Фото: стоп-кадр | видео «Беларусь 1»

По словам заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Владимира Арчакова, «государство должно обеспечивать готовность и к чрезвычайному, и военному положению». Это он заявил в эфире «Беларусь 1», комментируя поправки в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, которые 15 июля утвердил президент Беларуси.

Согласно закону, основанием для введения чрезвычайного положения, кроме стихийных бедствий и катастроф, могут стать беспорядки, сопровождающиеся насилием или угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций и возникающая из-за этого опасность для жизни и здоровья людей, а также территориальной целостности и существования государства.

- Сейчас нет оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения, - прокомментировал Арчаков.

Он также попросил обратить внимание на то, что чрезвычайное положение это не какая-то «тайная репрессивная машина».

- Как раз-таки наоборот - государство берет на себя обязательства путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность общества от тех неблагоприятных фактов, которые вдруг почему-то возникнут, - уточнил зам госсекретаря Совбеза.

Еще он заметил, что есть определенные люди, имеющие заинтересованность в «чрезвычайщине» (введение чрезвычайного положения - Прим.). Он подчеркнул, что такие люди «вред, наносимый государству, рассматривают как личную победу». Здесь же он привел в качестве примера санкции в отношении Беларуси и ограничение полетов.

Однако Арчаков сказал еще, что есть и третий нюанс - готовность страны к чрезвычайному и военному положению.

- Потом люди у нас спросят: вы как безопасность обеспечиваете, если самое основное не смогли предвидеть заранее? Вот из этого нужно исходить, - уточнил представитель Совбеза Беларуси.

А также, отвечая на вопрос журналиста, заметил, что в Беларуси для обеспечения внутренней безопасности могут применяться военные силы. И уточнил, что такая норма и ранее была в законе.

- В белорусском законодательстве давным-давно установлено, что армия может защищать страну не только от внешней агрессии, - подчеркнул Арчаков.

И, резюмируя, заявил, что гражданам все равно, кто обеспечивает их безопасность: военные, милиция или «хоть космонавты и водолазы».

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