16 июля новая волна обысков в Беларуси. В основном — у журналистов

Массовые обыски проводят среди журналистов. Фото: Pexels

Как сообщает «БелаПАН», по состоянию на 11 утра 16 июля обыски прошли в ряде офисов белорусских негосударственных СМИ – под удар попали журналисты «Белсата», «Радыё Свабода», а также фрилансеры:

— Евгений Меркис («Белсат», Гомель);

— Глеб Лободенко («Белсат», ведущий программы «Кожны з нас» («Каждый из нас»));

— Галина Абакунчик («Белсат»);

— Игорь Ильяш («Белсат», политический обозреватель);

— Павел Можейко («Белсат», ведущий программы Intermarium);

— Алексей Кайрис (фрилансер, Гродно);

— Александр Саенко (фрилансер, Гродно);

— Христина Чернявская («Белсат», Гродно);

— Валентин Жданко («Радыё Свабода»);

— Анна Галёта («Белсат», задержана по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки));

— Олег Груздилович («Радыё Свабода», задержан);

— Алесь Левчук (журналист, Брест, обыски прошли дома и у его родителей в рамках известного «хороводного дела» по ч. 1 ст. 342 УК);

— Милана Харитонова (журналистка, Брест, обыски прошли дома и по месту регистрации в рамках «хороводного дела»);

— Виктор Ярошук (журналист, Пинск, проходит свидетелем в рамках уголовного дела);

— Андрей Якимуш (журналист, Пинск, обыски прошли дома и у матери);

— Инесса Студинская (бывшая журналистка «Радыё Свабода», задержана);

Также сообщается об обыске у директора общественного объединения «Экодом» Марии Дубиной и адвоката, члена правления «Правовой инициативы» Галины Устиновой.

Напомним, 14 июля массовые обыски проводились в ряде организаций.

В числе тех, к кому в тот день пришли силовики – офис Белорусского народного фронта (БНФ), Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Белорусский ПЭН-центр, IBB, офис незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» и многие другие.

О неожиданном визите правоохранительных сообщил и альтернативный Союз белорусских писателей (СПБ), в котором насчитывается около 450 членов.

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