Минэнерго об автоматическом отключении БелАЭС: Причину выясняют, в работу пока не включили

Специалисты еще выясняют причину срабатывания защиты оборудование турбогенератора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 12 июля, на первом энергоблоке Белорусской АЭС сработала автоматическая защита генератора. Около полудня блок был автоматически отключен от энергосети.

В пятницу, 16 июля, министр энергетики объяснил, что сейчас происходит на атомной станции. Комментарий Виктора Каранкевича насчет восстановления работы первого энергоблока БелАЭС, появился в телеграм-канале Минэнерго.

Так глава Минэнерго уточнил, что срабатывания аварийной защиты на первом энергоблоке БелАЭС не произошло, так как действием автоматики, в соответствии с проектным алгоритмом, реакторная установка была разгружена до минимально контролируемого уровня мощности - 1%. При этом также не произошло нарушения электроснабжения потребителей.

Каранкевич также уточнил, причина автоматического отключения первого энергоблока атомной станции, пока еще не выяснена.

- С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению, - прокомментировал министр.

Глава Минэнерго пояснил, что специалисты проведут поэтапно детальную диагностику всех систем и технологических узлов турбогенератора.

- По их завершению блок будет снова включен в работу, - заключил Каранкевич.

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