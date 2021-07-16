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Экономика16 июля 2021 11:46

Минэнерго об автоматическом отключении БелАЭС: Причину выясняют, в работу пока не включили

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключила автоматическая защита генератора еще 12 июля
Надежда БУТОВИЧ
Специалисты еще выясняют причину срабатывания защиты оборудование турбогенератора.

Специалисты еще выясняют причину срабатывания защиты оборудование турбогенератора.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 12 июля, на первом энергоблоке Белорусской АЭС сработала автоматическая защита генератора. Около полудня блок был автоматически отключен от энергосети.

В пятницу, 16 июля, министр энергетики объяснил, что сейчас происходит на атомной станции. Комментарий Виктора Каранкевича насчет восстановления работы первого энергоблока БелАЭС, появился в телеграм-канале Минэнерго.

Так глава Минэнерго уточнил, что срабатывания аварийной защиты на первом энергоблоке БелАЭС не произошло, так как действием автоматики, в соответствии с проектным алгоритмом, реакторная установка была разгружена до минимально контролируемого уровня мощности - 1%. При этом также не произошло нарушения электроснабжения потребителей.

Каранкевич также уточнил, причина автоматического отключения первого энергоблока атомной станции, пока еще не выяснена.

- С учетом того, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов по Цельсию, необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению, - прокомментировал министр.

Глава Минэнерго пояснил, что специалисты проведут поэтапно детальную диагностику всех систем и технологических узлов турбогенератора.

- По их завершению блок будет снова включен в работу, - заключил Каранкевич.

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