От 2 до 2,5 года: в Минске вынесены приговоры по «делу студентов»

Двенадцать фигурантов "дела студентов" приговорили к заключению в колонии общего режима. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 16 июля вынесен приговор по так называемому «делу студентов», информирует БелаПАН. Двенадцать обвиняемых получили от 2 до 2,5 года колонии. Такие же сроки запрашивал для них прокурор.

Напомним, фигурантами «дела студентов» стали 12 человек.

Таким образом, суд приговорил к двум годам и шести месяцев колонии общего режима одиннадцать человек: студентов Ксению Сыромолот, Егора Канецкого, Илью Трахтенберга, Татьяну Екельчик, Касю Будько, Яну Оробейко, Викторию Гранковскую, Анастасию Булыбенко, Марию Каленик, выпускницу БГМУ Алану Гебремариам и преподавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову. Минимальный срок - два года колонии получил студент Глеб Фицнер, признавший вину.

Их признали виновными в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК РБ).

В Генпрокуратуре ранее сообщали о том, что большинство обвиняемых по данному делу - это молодые люди 1996 - 2001 годов рождения, в том числе студенты столичных вузов.

Белорусские правозащитники признали всех фигурантов дела политзаключенными, под стражей они находятся с 12 ноября 2020 года.

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