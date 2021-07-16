Белорусы пересаживаются на электрокары? С начало года машин ввезено больше, чем за весь 2020 год

В Беларуси насчитали 4 тысячи электромобилей. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Количество электромобилей в Беларуси выросло до 4 тысяч штук, сообщила пресс-служба Минэнерго в телегрм-канале.

Причем более половины от этого числа было ввезено в республику за первые шесть месяцев 2021-го года. По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, Беларусь заинтересована в «повышении уровня электромобильности».

- За первое полугодие 2021-го года в Беларусь было ввезено 2112 электромобилей. Это больше, чем за весь прошлый год - 1810 электроавто, - заметил министр.

И уточнил, что в Беларуси для повышения уровня электромобильности создаются необходимые условия, приняты стимулирующие меры. На текущую пятилетку обозначены задачи по развитию электротранспорта, расширению сети зарядных станций (ЭЗС) и т.д.

- Растет объем потребления электроэнергии зарядными станциями для электромобилей - за пять месяцев текущего года он составил 3,8 млн кВтч, что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подчеркнул Каранкевич.

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