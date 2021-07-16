18 июля Светлана Тихановская отправится с визитом в США. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская 18 июля начнет рабочий визит в США. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, сообщает БелаПАН.

- Там она планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и, конечно, диаспорой. Цель поездки — поиск путей решения кризиса в Беларуси и помощи беларусам, — отмечается в релизе.

Программа визита «все еще в стадии проработки». Будет ли встреча с президентом США Джо Байденом, не сообщается.

Ранее планировалось, что Тихановская посетит США в январе, однако визит был отложен.

Напомним, в Палате представителей США 14 июля учрежден двухпартийный кокус (объединение политиков) «Друзья Беларуси», сообщает БелаПАН. - Его создателями выступили конгрессмены Билл Китинг и Марси Каптур (Демократическая партия), а также Крис Смит и Джо Уилсон (Республиканская партия).

Сообщивший об этом на своей странице в Твиттере Китинг также разместил фотокопию письма к президенту Джо Байдену, в котором учредители кокуса просят главу государства лично встретиться со Светланой Тихановской во время ее визита в США, предположительно, в июле.

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