Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июля 2021 года: резко +1276 человек за сутки и еще 9 умерших

С начала пандемии в Беларуси заразились коронавирусом более 432 тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В телеграм-канале Минздрава обновилась статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией на пятницу, 16 июля.

Новые подтвержденные случаи коронавируса резко возросли - за сутки зарегистрировано 1 тысяча 276 пациентов с COVID-19. Напомним, в начале недели фиксировалось около 500-700 случаев. За все время в Беларуси уже зарегистрировано 432 тысячи 388 человек, заразившихся коронавирусом.

Пропорционально выросло и количество выздоровевших пациентов: выписаны были за сутки 1361 пациентов, таким образом, всего в Беларуси уже 425 тысяч 907 переболевших коронавирусом.

К сожалению, не обошлось без новых смертей. Еще 9 человек умерли. В Минздраве официально сообщили о 3 тысячах 306 скончавшихся в Беларуси пациентах с выявленным «ковидом» за весь период пандемии.

- За минувшие сутки выполнено 16 тысяч 511 тестов. Всего в стране проведено 7 миллионов 54 тысячи 581 тест на коронавирус, - сообщили в ведомстве также статистику по тестированию на COVID-19.

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