Генпрокуратура: число утонувших детей в 2021 году выросло в 3,5 раза

Число утонувших детей в Беларуси в этом году выросло в 3,5 раза. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры со ссылкой на оперативные данные ОСВОД.

Больше всего несовершеннолетних утонуло в Могилевской, Гомельской и Витебской областях — по пять человек. Всего же в январе-июне на водоемах республики утонул 201 гражданин (за аналогичный период 2020 года — 187), из них 25 несовершеннолетних (в 2020 году — 7).

В Генпрокуратуре назвали основные причины, которые привели к трагическим случаям. Это отсутствие необходимого количества надлежаще благоустроенных мест массового отдыха людей у водоемов, оснащенных спасательными станциями и постами, а также использование запрещенных для купания и отдыха мест, где в большинстве случаев и фиксируются факты гибели.

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