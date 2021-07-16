Погода смилостивится: до +36, а потом спад. Прогноз в Беларуси на выходные и понедельник, 19 июля

Экстренная жара после выходных сменится комфортными летними температурами и дождями. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В середине июля белорусов продолжает испытывать зной. Жаркая погода прогнозируется также и на выходные , 17 - 18 июля. Подробный прогноз опубликовал ресурс pogoda.by.

Также синоптики вновь предупредили об «оранжевой» опасности из-за жары на предстоящих выходных.

В субботу, 17 июля, прогноз сформируют очень теплые неустойчивые воздушные массы, но они же принесут долгожданные осадки. Ночью непродолжительные дожди прольются местами, но днем уже на большей части Беларуси. В некоторых регионах прогнозируются грозы. В ночные часы температура опустится до +17…+23 градусов, но днем вновь будет жарко около +29…+34 градусов, а местами станет жарко до +35…+35 выше ноля.

В воскресенье, 18 июля, очень теплые неустойчивые воздушные массы никуда не уйдут, поэтому снова будет жарко. Но в западных районах уже начнет ощущаться влияние атмосферного фронта, смещающегося на Беларусь из Польши. Ночью переменная облачность и дожди местами. А днем облачная с прояснениями погода, но уже осадки почти по всей стране. В некоторых регионах днем вероятны сильные дожди и даже ливень с градом. В ночные часы воздух остынет до +17…+22 тепла, но днем температуры снова вырастут: в северо-западных регионах ожидается около +26 градусов, а на юго-востоке все еще около +34 жары.

В начале недели синоптики обещают ослабление жары. В понедельник, 19 июля, атмосферный фронт с Польши и умеренно теплые воздушные массы с Западной Европы скорректируют белорусскую погоду. Ночью почти по всей стране, а днем местами - непродолжительные осадки. При этом в дневные часы в отдельных регионах юго-восточной части республики вероятны грозы и сильные дожди. Заметно снизится ночной градус до +14…+20 тепла, но еще более разительные перемены дневных температур: всего +22 градуса на юго-востоке Беларуси, а в среднем по стране +23…+29 градусов.

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