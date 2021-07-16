Вместе с Лукашенко на открытии «Славянского базара в Витебске» был «тайный гость»: вот кто это

На открытии "Славянского базара" Лукашенко сопровождал необычный гость. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В телеграм-канале «Пул Первого», приближенном к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказали о некоем «тайном госте» во время открытия «Славянского базара». И даже опубликовали фото «загадочного посетителя».

- Вчера на концерте-открытии «Славянского базара» был тайный зритель, о котором никто не знает. Кроме «Пула Первого», конечно же, - написали администраторы телеграм-канала под двумя фото из VIP-ложи «Славянского базара».

Только хорошо присмотревшись можно увидеть белого шпица Умку. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

С первого раза трудно догадаться, что же за тайный гость присутствовал на мероприятии. На первом фото вместе с Александром Лукашенко сидят Николай Лукашенко, глава Палаты представителей Владимир Андрейченко и вице-премьер Игорь Петришенко. На втором фото ближе - Николай Лукашенко с Александром Лукашенко.

Только присмотревшись к фотографиями понимаешь, что тайный гость - это белый шпиц Умка. Питомец часто сопровождает Лукашенко на неформальных мероприятиях.

Белый шпиц часто сопровождает Лукашенко на неформальных мероприятиях. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Например, был на хоккейном матче любительских команд в Минске, ходил по столу во время ужина Александра Лукашенко с российской журналисткой, угощался святой водой на Крещение.

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