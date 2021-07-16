Брала предоплату и сама летала отдыхать за деньги клиентов: милиция вычислила мошенницу-турагента

Турагент присвоила деньги клиентов и сама слетала на отдых. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подробности о нечестном турагенте из Мозыря, а также информацию о том, как туристам уберечься от мошенников, рассказала пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Уголовное дело против турагента возбудили в Мозыре после обращения в милицию свыше 10 пострадавших граждан. Несостоявшиеся туристы рассказали, что местная ипэшница под видом оказания туристических услуг незаконно завладела их деньгами.

Выяснилось, что с 2019-го года женщина, сотрудничая с крупным ритейлером в сфере турбизнеса, оказывала услуги по организации отдыха за границей. В течение года работала исправно, но затем решилась на аферу.

- Получая полную предоплату за туруслугу от клиентов, подозреваемая отменяла бронь, а деньги присваивала. За чужой счет она даже умудрилась слетать на отдых за границу, - прокомментировали в пресс-службе.

Милиция ищет других обманутых клиентов мошенницы-турагента. Фото: стоп-кадр | видео МВД

До весны 2021-го года ипэшнице удалось несколько раз провернуть свою нехитрую мошенническую схему. В какой-то момент, клиенты, которые лишились отдыха в обход нечестного турагента связались с непосредственно с туроператом, и тогда все раскрылось.

- По сведениям оперативников, обманутыми оказались как минимум около двух десятков человек. Сейчас по их заявлениям проводится проверка, - пояснили в ведомстве.

В отношении мозырянки после проверки трех эпизодов уже возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Идет следствие.

В МВД рассказали о простых правилах, которые обезопасят белорусов от недобросовестных турагентов или туркомпаний:

- до заключения договора необходимо тщательно изучить историю турфирмы и отзывы о ней;

- условия договора на туристическое обслуживание следует внимательно прочитать перед подписанием;

- в договоре обязательно должны быть указаны данные о турфиме, сведениях о потребителе и его попутчиках, стоимости туруслуги, программе туристического путешествия;

- после оплаты клиент должен получить финансовый документ: туристическую путевку или кассовый чек.

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