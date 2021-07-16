В Сибири пропал самолет, в котором находятся 17 человек. Фото носит иллюстративный характер.

Пассажирский двухмоторный Ан-28 пропал с радаров в Томской области, сообщают экстренные службы и российские информагентства. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, включая пассажиров (среди них четверо детей) и троих летчиков.

По данным ТАСС, у самолета, летевшего из города Кедровый в Томск, сработал аварийный радиомаяк. В момент исчезновения с радаров борт находился над Бакчарским районом.

По предварительной информации, судно принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». На поиски самолета направлен вертолет.

Напомним, недавно в России было несколько похожих случаев.

UPD:

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, сообщил источник ТАСС. Пассажиры пропавшего под Томском самолета живы, заявили спасатели.

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