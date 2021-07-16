Евро упал ниже 3 рублей: курс валют в Беларуси на 16 июля

Курс трех валют снизился в Беларуси 16 июля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На очередных валютных торгах белорусские рубли снова укрепились ко всем основным валютам. Подробная информация появилась на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

То, что белорусский рубль уверенно держится в валютной корзине, отразилось на курсе трех основных валют. На торгах в пятницу, 16 июля, все инвалюты потеряли в цене. Снизился курс евро, долларов и рублей РФ.

Так курс европейской валюты опустился ниже трех рублей. Евро потерял на последних торгах сразу 0,0193 белорусского рубля и сейчас стоит 2,9919 белрубля.

Также и доллары откатили назад. «Зеленый» потерял 0,104 белрубля на торгах и сейчас его курс составляет 2,5338 белорусского рубля.

Российский рубль, который, казалось, недавно так уверенно укреплялся в корзине валют, снова потерял в весе. Минус 0,0146 на последних торгах и уже его курс 3,4171 белорусского рубля за 100 рублей России.

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