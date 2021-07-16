Телеграм-канал «Страна Для Жизни» попал в список экстремистских.

Телеграм-канал «Страна Для Жизни» попал в список экстремистских материалов. Также в списке появились канал фонда «Страна для жизни», чат с таким названием и бот обратной связи. Согласно документу, суд Центрального района Минска принял такое решение 12 июля.

Напомним, в Беларуси те или иные телеграмм-каналы признаются экстремистскими достаточно часто. Все началось еще осень прошлого года, когда экстремистским признали телеграмм-канал Нехта. А дальше – по цепочке: экстремистскими признали телеграм-канал «Брест: Слухи и факты» и Telegram-чат «Брест 97%», затем - Telegram-ресурсы «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%», «Водители 97» и «Речица для жизни ЧАТ», «Новая Боровая 98%» и многие другие. Кроме этого был разработан и уже вступил в силу законы о СМИ, экстремизме и массовых мероприятиях.

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