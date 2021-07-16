В КГБ заявили, что в Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц. Фото: СТВ

Заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек заявил, что в Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц. Его слова приводит БЕЛТА.

- Комитетом государственной безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами и далее продолжается комплекс мероприятий по зачистке от радикально настроенных лиц. У наиболее активных подписчиков телеграм-каналов, в числе которых ОГСБ, Exomon, «Буслы ляцяць» и других, в отношении которых имелась оперативная информация о причастности к экстремистской деятельности, были проведены обыски. Удалось изъять травматическое оружие, нацистскую символику и атрибутику, боеприпасы, наркотические средства, - отметил Бычек.

Он также добавил, что в отношении отдельных лиц были добыты доказательства их причастности к совершению уголовно наказуемых деяний.

- В их числе – организация групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок, участие в них, а также разжигание соцвражды или розни, - заявил Бычек.

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