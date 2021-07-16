Опасные провода российского производства запретили продавать в Беларуси

Опасные провода изъяли из продажи в одном из частных магазинов Могилева. Фото: pexels

Опасные провода изъяли из продажи в одном из частных магазинов Могилева. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта, передает БЕЛТА.

В частности, специалисты проводили проверку в торговых объектах и нашли в продаже опасную продукцию – провод ПВС 2×2,5 производства РФ.

«По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» – не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока, – пояснили в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.

Недавно в розничной торговой сети в Могилеве выявили некачественное мороженое. В сливочном двухслойном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны в вафельном рожке нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Вредные вещества были выявлены в результате проведенных испытаний.

Это мороженое тоже запретили продавать в Беларуси.

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