В Следственном комитете сообщили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении журналиста Андрея Александрова. Фото: ОНТ

В Следственном комитете сообщили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении журналиста Андрея Александрова, передает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что удалось установить, что Александров занимался забором денежных средств, которые были переданы в виде закладок в тайниках от представителей нескольких организаций, оплатой штрафов, услуг адвокатом и других расходов тех лиц, которые связаны с участием в протестной деятельности, в том числе с использованием ранее переданных им банковских платежных карт зарубежных банков. Следствием было установлено не менее 700 фактов подобной оплаты.

- Следствием были получены доказательства, что преступный умысел Александрова был направлен на оказание помощи иностранным организациям в проведении деятельности, которая направлена на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, - отметили в СК.

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