В Следственном комитете прокомментировали обыски в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следственный комитет получил «достоверную информацию о том, что целый ряд общественных объединений, а также представителей СМИ имеют отношение к незаконной деятельности». Об этом заявил 16 июля начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси Владимир Шишко в эфире ОНТ, комментируя продолжающиеся уже несколько дней обыски в стране.

– Была получена достоверная информация о том, что целый ряд общественных объединений, а также представителей СМИ имеют отношение к незаконной деятельности. В том числе связанной с большим теневым движением финансовых средств, в первую очередь из-за границы, неуплатой налогов, а также с различного рода финансированием протестной активности населения Беларуси. Если говорить о протестной активности, то в первую очередь мы ведем речь о финансировании различных семинаров, связанных с противодействием правоохранительным органам, по возмещению штрафов граждан, которые принимали участие в незаконных мероприятиях, с целью побуждения их к совершению аналогичных противоправных действий. Незаконная деятельность целого ряда представителей этих организаций, нашла свое подтверждение, – заявил Шишко.

Ранее обыски в Беларуси прокомментировали в КГБ. Там заявили, что в республике продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц.

Напомним, что обыски начались 8-9 июля. Затем, 13-го и 14 июля силовики пришли с обысками в целый ряд организаций. Обыски продолжались также и 15 июля. Задержаны представители правозащитных организаций и СМИ.

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Также сообщается и об обысках у руководства центра «Гражданский форум» (подробности).

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