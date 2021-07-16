С 17 июля белорусы смогут на поезде попасть в Калининградскую область. Фото: БЖД

С субботы, 17 июля белорусы смогут поездом попасть в Калининградскую область. Информация об этом была опубликована на сайте БЖД.

Совет министров 14 июля, в среду, принял постановление №401, в связи с которым были сняты ограничения по пересечению государственной границы Беларуси для следующих из страны на территорию Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования граждан Беларуси, России, иностранных граждан, у которые имеется разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси. А также для следующих с территории Калининградской области без пересадок в пути следования граждан России, Беларуси, иностранных граждан, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси.

- Обращаем внимание, что в соответствии с действующими правилами для проезда из Беларуси в Калининградскую область (по территории Литвы), гражданам Беларуси нужно будет иметь шенгенскую визу, - отметили в БЖД.

На данный момент в сообщении с Калининградской областью по территории Беларуси курсируют поезда №30/29 Калининград – Москва, №80/79 Калининград – Санкт-Петербург, №360/359 Калининград – Адлер.

В БЖД также заметили, что в данных поездах могут ездить только граждане Беларуси и России.

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