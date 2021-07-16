С 17 июля белорусы смогут использовать временный вид на жительство для выезда из страны Фото: Оксана БРОВАЧ

В субботу, 17 июля, белорусы смогут использовать временный вид на жительство для выезда из страны. Советом министров Беларуси был расширен перечень лиц, которым разрешается пересекать границу в период пандемии коронавируса. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале пограничного комитета Беларуси.

Документ вступает в силу с 00.00 17 июля.

В числе нововведений:

сокращение срока самоизоляции с десяти дней до семи;

освобождение тех лиц от самоизоляции, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции;

разрешение безвизового въезда для иностранцев сроком на пять дней для проведения вакцинации;

возможность представления ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19»;

разрешение выезда за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в 6 месяцев);

разрешение выезда иностранцам, у которых имеется разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);

разрешение выезда гражданам Беларуси, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России на территорию Калининградской области России железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

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