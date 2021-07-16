Рыбак выпал с лодки в Лоевском районе и утонул в 15 метрах от берега. Фото: pixabay

Рыбак утонул в 15 метрах от берега в Лоевском районе. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома. Все произошло накануне утром. В ОДС Лоевского РОВД по телефону поступило сообщение от диспетчера Лоевского РОЧС о том, что в урочище «Разгром» в реку Днепр с лодки выпал мужчина.

Милиция срочно выехала к водоему, на месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила обстоятельства произошедшего.

«Утром 15 июля местный 69-летний житель вместе с 11-летним внуком приехали на рыбалку. Порыбачить решили с лодки в урочище «Разгром» реки Днепр. Оба находились в лодке в спасательных жилетах. При попытке отцепить зацепившийся воблер мужчина поставил лодку на якорь, снял с себя спасательный жилет и, потеряв равновесие, выпал за борт лодки», – рассказали подробности в УВД.

Там добавили, что несовершеннолетний внук пытался пытаясь помочь своему дедушке, он снял лодку с якоря и завел мотор, однако дед настоял, чтобы тот заглушил мотор.

«Плывя по течению, он рассчитывал выплыть сам. Находясь на расстоянии около 200 метров от лодки и в 15 метрах от берега лоевчанин скрылся под водой и уже не вынырнул. Обнаружить тело удалось сегодня утром в заторе реки, в трех километрах от места происшествия», – сообщили в УВД.

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