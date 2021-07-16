В МВД сообщили, что подразделения ГАИ возобновили выдачу прав и регистрацию авто

В МВД сообщили, что была возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Фото: ГАИ Минска

В Министерстве внутренних дел сообщили, что 16 июля, в пятницу, была возобновлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В пятницу, 16 июля, после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД была возобновлена работа регистрационных, а также регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в целях быстрого и качественного осуществления административных процедур регистрационные подразделения были переведены на 12-ти часовой рабочий день, без обеда и выходных.

- Графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭ просим вас уточнять в каждом из них. Главное управление ГАИ с учетом увеличения количества обращений в ближайшие дни прости при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период, - отметили в МВД.

В ведомстве напомнили, что срок обмена водительского удостоверения составляет до пяти рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней.

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