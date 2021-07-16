Головченко заявил, что поддержка России полностью перекроет вероятные последствия санкций Запада в отношении Беларуси. Фото: pixabay

Глава правительства Беларуси Роман Головченко уверен, что Беларусь и Россия совместно могут противостоять любому санкционному давлению. Такое заявление он сделал 16 июля во время рабочей поездки в Витебскую область.

По его словам, уже началась работа над совместным планом Беларуси и России против санкций Запада.

– Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения правительствам своих стран, – сообщил Головченко, его цитирует БЕЛТА.

При этом он не стал раскрывать суть плана, объяснив это тем, что «это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают – те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления».

В целом, по его словам, направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны России.

– Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации – мы работаем на взаимовыгодных условиях, – заявил премьер-министр.

Головченко добавил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, в противодействии которому там уже наработан богатый опыт.

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