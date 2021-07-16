Фотофакт. Нина Багинская сменила имидж

Вот так Нина Багинская выглядела до. Фото: скриншот с Vogue Italia

73-летняя Нина Багинская решила кардинально сменить имидж. Также она нарушила свою традицию. Все дело в том, что ее одни раз в год стрижет внук, но сейчас она решила пойти постричься в один из салонов Минска.

- Это невероятно! Нина Багинская пришла к нам и попросила мастера постричь ее под насадку №2 – практически под ноль. Мы всем салоном старались ее от этого отговорить. Мастер Дарья сначала подстригла Нину Багинскую ножницами и услышала от клиента: «Нет, еще короче, под насадку №2». Мастер постригла еще короче клиентку, но сразу же услышала: «Нет, нужно быть решительней – под насадку №2». И мастер сдался, - написано на странице одного из минских салонов.

Там также добавили, что желание клиента для них – закон.

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